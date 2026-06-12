Bayern-Gerüchte um Tresoldi

Auf der Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe der deutschen Nationalmannschaft überraschte Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Aussage, dass Nicolò Tresoldi den Sprung auf den WM-Zug nur äußerst knapp verpasst habe. Das ist für den 21-Jährigen sicher schade, wird seinen rapiden Karriere-Aufstieg aber wohl nicht groß ausbremsen.

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Nach einer extrem starken Debütsaison beim FC Brügge mit 32 Scorerpunkten in 58 Pflichtspielen haben etliche Vereine in ganz Europa den Mittelstürmer auf dem Zettel. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, steht auch der FC Bayern München auf der Interessentenliste.

Der Rekordmeister sucht – wie auch schon im vergangenen Sommer – nach einem Backup für Starstürmer Harry Kane (32). Damals wurde kurz vor Transferschluss Nicolas Jackson (24) vom FC Chelsea per Leihe mit Kaufoption verpflichtet. Diese ließ der FCB jedoch verstreichen.

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Auch Como stark interessiert

Tresoldi ist Torschützenkönig der abgelaufenen Saison in der Jupiler Pro League und kann in diesem Sommer aus einigen Wechseloptionen wählen. Neben Bayern sind dem Vernehmen nach Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur interessiert. Laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ buhlt auch Como 1907 um den deutschen U21-Nationalspieler.

Bei den Italienern hat Altstar Álvaro Morata (33) nicht überzeugen können. Der Klub von Trainer Cesc Fàbregas rüstet sich zudem für seine erste Champions League-Saison. Bei Brügge bereitet man sich dem Vernehmen nach auf einen Tresoldi-Abgang vor, der sich nach seinem Wechsel von Hannover 96 zu Blau-Zwart sehr schnell vom Talent zu einem Topstürmer entwickelt hat.