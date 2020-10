Schick riet Kluivert zu RB-Wechsel

Bei der Verpflichtung des niederländischen Youngsters Justin Kluivert hat auch der ehemalige RB Leipzig-Angreifer Patrik Schick eine entscheidende Rolle gespielt. Wie der 21-jährige Flügelspieler im Interview mit der ‚Sport Bild‘ zugibt, habe Schick, der in der vergangenen Saison für die Leipziger spielte, ihm einen Wechsel zu den Roten Bullen nahegelegt: „Er hat mir gesagt, dass ich hier einen super Trainer, eine super Mannschaft und ein super Umfeld finde und den Schritt nicht bereuen werde. Er selbst hat sich hier ja auch richtig stark entwickelt.“ In der Saison 2018/19 spielten Kluivert und Schick einst zusammen bei der AS Rom.

Ein weiterer entscheidender Faktor sei auch ein Telefonat gewesen, das der Sohn von Barça-Legende Patrick Kluivert mit RB-Sportdirektor Markus Krösche geführt hat. „Dieses Gespräch, den Eindruck, den ich vom Klub hatte, diese Spiele, die ich live im TV gesehen habe – all das hat für ein sehr gutes Gefühl gesorgt, sodass ich und meine engen Freunde gesagt haben: Leipzig passt perfekt zu mir“, so die Leihgabe aus Rom.