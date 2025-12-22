Nürnberg gibt Telalovic an die Konkurrenz ab

Semir Telalovic verlässt den 1. FC Nürnberg nach einem halben Jahr offenbar schon wieder. Nach Informationen der ‚Bild‘ zieht es den 25-Jährigen zum Klassenkameraden Arminia Bielefeld. Nur noch wenige Details sind dem Boulevardblatt zufolge zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Telalovic war erst im vergangenen Sommer als Hoffnungsträger zum Club gewechselt. An seine zwölf Tore aus der Vorsaison für den SSV Ulm konnte der Stürmer allerdings nicht anknüpfen. Im Nürnberg-Dress erzielte der Rechtsfuß in neun Partien einen Treffer.