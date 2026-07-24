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Köln: Ausweg für Gazibegovic gefunden?

von Daniel del Federico - Quelle: Kanal Sportowy
1 min.
Jusuf Gazibegovic im Köln-Trikot @Maxppp

Jusuf Gazibegovic könnte sein unglückliches Kapitel beim 1. FC Köln bald hinter sich lassen. Nach Informationen von ‚Kanal Sportowy‘ zeigt der polnische Erstligist Widzew Lodz Interesse an dem 26-Jährigen. Trainer Aleksandar Vukovic hat bereits persönlich mit dem Bosnier telefoniert, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Eine komplette Einigung steht allerdings noch aus.

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Durch die schwere Verletzung von Rechtsverteidiger Carlos Isaac (28) sieht sich Lodz gezwungen, auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv zu werden. Gazibegovic ist bei den Geißböcken trotz eines bis 2028 datierten Vertrags klarer Verkaufskandidat. Seit seiner Ankunft im Januar 2025 kam der Rechtsfuß lediglich auf 13 Pflichtspieleinsätze für den FC. Die vergangene Rückrunde verbrachte er auf Leihbasis bei seinem Ex-Klub Sturm Graz.

veröffentlicht am
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