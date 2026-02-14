Monster-Angebot für Salah

Im vergangenen Sommer gab es nach einer langen Hängepartie doch noch einmal eine Vertragsverlängerung für Mohamed Salah beim FC Liverpool, im Winter folgte ein öffentlicher Disput mit Trainer Arne Slot und am Saisonende wird die Zeit des ägyptischen Starstürmers bei den Reds wohl trotz eines Kontrakts bis 2027 ihr Ende finden.

Nach FT-Informationen ist das Ziel des Angreifers klar: Den 33-Jährigen zieht es in die Saudi Pro League, Verhandlungen mit Al Ittihad laufen bereits, um einen möglichen Deal auszuloten. Laut ‚TeamTalk‘ bereitet sich Liverpool schon auf einen Salah-Abgang vor, scoutet mögliche Nachfolger. Den Ägypter erwartet demnach ein Angebot „das mit den außergewöhnlichen Konditionen für Cristiano Ronaldo vergleichbar ist“.

Exorbitantes Vertragspaket

Der saudi-arabische Verband möchte Salah unbedingt in die Liga holen. Ein erster Vertragsentwurf beinhaltet ein Paket bestehend aus einem exorbitanten Gehalt, „einschließlich zukünftiger Möglichkeiten zum Erwerb von Klubanteilen und einer langfristigen Vereinbarung, wonach Salah als Tourismusbotschafter für Saudi-Arabien fungieren soll“.

Obwohl bereits Verhandlungen mit Al Ittihad laufen, soll sich der Verband jedoch noch nicht sicher sein, zu welchem Klub Salah gelotst werden soll. Laut ‚TeamTalk‘ führen die Ligabosse derzeit intensive Gespräche mit den Topvereinen des Landes. Neben Al Ittihad, das Karim Benzema (38) ersetzen möchte, der zu Al Hilal gewechselt ist, soll auch Al Nassr zu den Favoriten auf den Salah-Wechsel zählen.

Dort ist die Zukunft von Cristiano Ronaldo (41) derzeit völlig unklar, vieles deutet auf einen Abgang hin. Die Liga suche daher händeringend nach einer neuen Gallionsfigur.