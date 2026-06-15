Last dance mit De Bruyne: Die WM-Elf von Belgien

Mit Blick auf die belgische Nationalmannschaft war in den vergangenen Jahren oft die Rede von einer goldenen Generation. Eingelöst haben die Roten Teufel das hohe Versprechen aber nie – zumindest nicht in Form eines Titels. Für Romelu Lukaku (33), Thibaut Courtois (34), Thomas Meunier (34), Axel Witsel (37) und Kevin De Bruyne (34) könnte es bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika die letzte Möglichkeit sein, sich unsterblich zu machen.

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Der Druck auf den Schultern der belgischen Altstars ist dementsprechend hoch. In den Testspielen vor der WM zeigte sich die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia in Topform. Gegen die USA (5:2), Mexiko (1:1), Kroatien (2:0) und Tunesien (5:0) lieferten die Belgier sehr gute Spiele und siegten mitunter überdeutlich. Auch die Balance zwischen Offensivbemühungen und defensiver Stabilität scheint zu stimmen.

Taktisch wird es zum Auftakt wohl auf ein 4-2-3-1 hinauslaufen. Im Verlauf der vergangenen Wochen zeigte sich Garcia aber flexibel und ließ seine Mannschaft gegen die Kroaten auch in einem 3-4-2-1 agieren. Seine Spieler fühlen sich dementsprechend in einer Dreierkette ebenso wohl wie in der vorwiegend gespielten Aufstellung mit vier Mann auf der letzten Linie.

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Prunkstück Angriff

In der Offensive ragt Jérémy Doku heraus. Der Flügelstürmer von Manchester City ist nicht nur dank seiner Tempodribblings wichtig, um tiefstehende Abwehrblöcke zu knacken, sondern sammelte in den vergangenen zwölf Länderspielen auch elf Scorerpunkte.

Für den Überraschungsmoment könnte Matias Fernandez-Pardo sorgen. Der 21-jährige Angreifer des OSC Lille ist ganz frisch bei der Nationalmannschaft dabei (zwei Länderspieleinsätze über jeweils eine Viertelstunde) und bringt die Portion Unbekümmertheit mit, die dem Kader aufgrund des hohen Durchschnittsalters sonst fehlen würde.

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Der WM-Kader von Belgien

So könnte Belgien spielen