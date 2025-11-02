Nächste Pleite: Tage für Wolfsburg-Coach Simonis gezählt?

Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim verpasste der VfL Wolfsburg den erhofften Befreiungsschlag. Trotz zweier Treffer von Mohammed Amoura stand man am Ende mit leeren Händen da.

Für Wolfsburg-Coach Paul Simonis, der erst vor der Saison verpflichtet worden war, könnte es das gewesen sein. Auf Platz zwölf liegend sammelten die Wölfe in neun Ligaspielen magere acht Punkte, und das trotz sommerlicher Transferausgaben von mehr als 40 Millionen Euro.

„Er ist unser Trainer. Wir wollen uns zusammen mit Paul durch diese Periode arbeiten“, hatte Geschäftsführer Sport Peter Christiansen im Anschluss an die blamable Niederlage im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel (0:1) Mitte der Woche noch klargestellt. Fraglich, ob dieses Bekenntnis nach der neuerlichen Pleite noch Bestand hat. Ein aktuelles Statement steht zur Stunde noch aus.