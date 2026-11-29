Wird Joane Gadou (19) langfristig bei Borussia Dortmund bleiben? 52 Prozent der abgestimmten FT-User glauben, dass der Innenverteidiger an der Strobelallee eine Ära prägen kann. Die restlichen Teilnehmer sind hingegen der Meinung, dass der Senkrechtstarter im nächsten oder übernächsten Sommer den Abflug macht.

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Seht ihr eine langfristige Zukunft von Joane Gadou bei Borussia Dortmund? Ja, er kann eine Ära prägen Nein, im übernächsten Sommer ist er weg Nein, bereits im nächsten Sommer muss der BVB verkaufen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Ein Bruchteil (sieben Prozent) der FT-Leser geht sogar davon aus, dass Gadou schon im kommenden Jahr verkauft wird. Der französische U21-Nationalspieler hat sich mit bärenstarken Leistungen bei zahlreichen Topklubs auf den Einkaufszettel bugsiert, schon jetzt wird über eine Ablöse über 80 Millionen Euro spekuliert.