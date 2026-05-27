In Deutschland: Spielen Ducksch & Ortega bald gemeinsam?

Die Interessenten an Marvin Ducksch werden immer zahlreicher. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat auch der VfL Wolfsburg den 32-Jährigen auf dem Zettel. Nach dem ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte arbeiten die Wölfe an einem schlagkräftigen Kader, um direkt wieder ins Oberhaus zurückzukehren.

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Ducksch steht seit dem vergangenen Sommer bei Championship-Klub Birmingham City unter Vertrag. Aufgrund einer Nicht-Aufstiegsklausel in seinem bis 2028 befristeten Vertrag ist der Angreifer für nur rund eine Million Euro zu haben. Neben AEK Athen und Real Sociedad wurden zuletzt auch der FC Augsburg und Hertha BSC als Interessenten gehandelt. Der ehemalige Bremer war bereits in der Hauptstadt vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Laut der Boulevardzeitung möchte Ducksch zunächst alle Optionen ausloten.

Ortega zurück nach Deutschland?

Eine weitere Spur führt zu Stefan Ortega (33). Der ‚kicker‘ berichtet, dass der VfL den Torhüter gerne verpflichten würden, der Abstieg der Wölfe mache einen Abschluss jedoch „deutlich unwahrscheinlicher“. Nottingham würde Ortega gerne über den Sommer hinaus halten, zudem sollen Ortega weitere Angebote aus der Premier League vorliegen.

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In den vergangenen Wochen habe auch Hannover 96 vorgefühlt, heißt es weiter. Die Niedersachsen hatten allerdings nur einen konkreten Vorstoß im Sinn für den Fall, dass der Aufstieg in die Bundesliga geglückt wäre. Dass Hannover weiterhin zweitklassig spielt, bringt den Klub in dasselbe Dilemma wie die Wölfe.