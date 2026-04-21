Für den Sommer: Real hat Hoeneß auf der Liste

Als Sebastian Hoeneß im April 2023 den VfB Stuttgart übernahm, führte der junge Coach den damaligen Tabellenletzten mit einem starken Endspurt noch zum Klassenerhalt und wurde direkt in der folgenden Saison Vizemeister. Ein Jahr darauf folgte der Pokalsieg – ein Triumph, der dem Team in dieser Saison womöglich erneut gelingt.

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Das alles gelang dem 43-Jährigen ohne große Stars – mehrmals musste er die Mannschaft aufgrund von Verkäufen umbauen. Trotzdem spielt der VfB immer offensiv, attraktiv und erfolgreich. Das imponiert nicht nur der deutschen Konkurrenz, sondern auch den europäischen Topklubs.

Der FC Chelsea und Manchester United haben sich in der Vergangenheit bereits über Hoeneß informiert, nun hat laut ‚Sport Bild‘ auch der größte Name im Weltfußball ein Auge auf den Erfolgscoach geworfen: Real Madrid.

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Arbeloa glücklos

Bei den Königlichen steht gegenwärtig noch Álvaro Arbeloa an der Seitenlinie, der zu Jahresbeginn Xabi Alonso ablöste. Doch auch ihm gelang keine echte Trendwende. Real steuert auf eine titellose Saison zu – ein absolutes No-Go bei den stolzen Spaniern um Präsident Florentino Pérez.

Daher scheint ein frühes Ende der Amtszeit von Arbeloa wahrscheinlich. Die Real-Bosse beraten laut ‚Sport Bild‘ derzeit, wer die starbesetzte Mannschaft in den Griff bekommen kann.

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VfB-Dominanz beeindruckt die Real-Bosse

Hoeneß wird in diesem Zusammenhang genau beobachtet. Die spielerische Dominanz habe Real bereits beim direkten Duell in der Champions League vor eineinhalb Jahren beeindruckt, das die Madrilenen erst durch zwei späte Treffer mit 3:1 gewinnen konnten.

Eine Anfrage an Hoeneß selbst oder den VfB habe es noch nicht gegeben. Eine Ausstiegsklausel ist im Vertrag des Übungsleiters bis 2028 nicht integriert. Sollte Real aktiv werden wollen, wäre eine Ablösezahlung nötig. Zuletzt hatte sich Hoeneß noch klar zu Stuttgart bekannt. Doch da gab es die Option Real Madrid noch nicht.