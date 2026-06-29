Omar Traoré (28) hat wohl einen neuen Verein gefunden. Laut Fabrizio Romano zeichnet sich ein Wechsel zu Udinese Calcio ab. Die Verhandlungen mit dem Serie A-Klub seien weit fortgeschritten.

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Eine Ablöse müssen die Italiener nicht bezahlen, Tourés Vertrag beim 1. FC Heidenheim läuft am morgigen Dienstag aus. Der Rechtsverteidiger war vor drei Jahren vom VfL Osnabrück zum FCH gekommen.