Jürgen Klopp hat nach dem 1:1 in der Nations League in den Niederlanden mit den Verletzungen bei Jamal Musiala und Kai Havertz gehadert. „Das sind die absolut negativen Highlights. Bei beiden ist es muskulär. Bei Jamal vor dem Spiel, bei Kai doch recht zügig im Spiel“, so der Bundestrainer.

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Für Musiala rutschte kurz vor Anpfiff Nadiem Amiri in die DFB-Startelf. Havertz musste noch im ersten Durchgang durch Younes Ebnoutalib ersetzt werden. Mit genaueren Diagnosen ist wohl im Laufe des heutigen Freitags zu rechnen. Gestern Abend lagen Klopp noch keine Ergebnisse vom MRT vor. Dafür kündigte er Nachnominierungen an: „Wir warten erst einmal ab. Aber dass wir neu nachdenken, ist klar. Wir können es und sollten es auch machen.“