Menü Suche
Kommentar
UEFA Nations League

Klopp: „Das sind die negativen Highlights“

von Lukas Hörster
1 min.
Jürgen Klopp 2026 beim DFB @Maxppp

Jürgen Klopp hat nach dem 1:1 in der Nations League in den Niederlanden mit den Verletzungen bei Jamal Musiala und Kai Havertz gehadert. „Das sind die absolut negativen Highlights. Bei beiden ist es muskulär. Bei Jamal vor dem Spiel, bei Kai doch recht zügig im Spiel“, so der Bundestrainer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Musiala rutschte kurz vor Anpfiff Nadiem Amiri in die DFB-Startelf. Havertz musste noch im ersten Durchgang durch Younes Ebnoutalib ersetzt werden. Mit genaueren Diagnosen ist wohl im Laufe des heutigen Freitags zu rechnen. Gestern Abend lagen Klopp noch keine Ergebnisse vom MRT vor. Dafür kündigte er Nachnominierungen an: „Wir warten erst einmal ab. Aber dass wir neu nachdenken, ist klar. Wir können es und sollten es auch machen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Deutschland
FC Bayern
Arsenal
Jürgen Klopp
Kai Havertz
Jamal Musiala

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
FC Bayern Logo FC Bayern München
Arsenal Logo FC Arsenal
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
Kai Havertz Kai Havertz
Jamal Musiala Jamal Musiala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert