Ein Tor, eine Vorlage und die ersten drei Punkte für Borussia Mönchengladbach. Spätestens seit dem 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart am Freitag kennt jeder den 17-jährigen Wael Mohya. Der Offensivspieler steht bei den Fohlen noch bis 2028 unter Vertrag, kann für Marokko und Deutschland auflaufen.

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Und nicht nur bei den Verbänden scharren die Verantwortlichen im Rennen um Mohya mit den Hufen. Wie ‚Sky‘ berichtet, arbeitet Gladbach intensiv an einer Vertragsverlängerung des Nachwuchstalents. Das Problem: Inzwischen hat Mohya zahlreiche Verehrer. Laut dem Bezahlsender sind aus der Bundesliga auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der FC Bayern am deutschen U21-Nationalspieler dran. Auch Topklubs aus dem Ausland sind interessiert.

Laut ‚Sky‘ ist ein Transfer in diesem Winter eher noch kein Thema, schon im Sommer sei aber „alles möglich“. Rouven Schröder habe allerdings einen sehr guten Draht zu Mohya, insofern macht sich auch die Borussia noch berechtigte Hoffnung auf eine Verlängerung. Realistisch sei das allerdings nur, wenn eine Ausstiegsklausel in das neue Arbeitspapier eingebaut werde.