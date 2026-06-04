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Dank Ex-Spieler: Bayer winkt dicker Transferbonus

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Gustavo Puerta (r.) im Testspiel gegen Kroatien @Maxppp

Ein möglicher Transfer von Gustavo Puerta könnte Bayer Leverkusen zusätzliches Geld in die Kasse spülen. Nach FT-Informationen finden derzeit Gespräche der Spielerseite mit zahlreichen Interessenten statt. Dazu gehören Betis Sevilla, der FC Villarreal, der FC Porto, Lazio Rom und der FC Bologna. Leverkusen hält eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent.

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Dank einer hervorragenden Aufstiegssaison mit Racing Santander und der bevorstehenden Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit Kolumbien stehen dem 22-Jährigen zahlreiche Türen offen. Der Mittelfeldspieler ist zwar noch bis 2029 gebunden, hat allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 16 Millionen Euro im Vertrag verankert. Racing wäre aber auch schon bei Angeboten ab zehn Millionen Euro verhandlungsbereit, wie FT in Erfahrung bringen konnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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