Menü Suche
Kommentar 1
Ligue 1

40-Millionen-Angebot für Greenwood

von Lukas Weinstock - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Mason Greenwood im Trikot von OM @Maxppp

Die AS Rom unternimmt offenbar konkrete Schritte, um Mason Greenwood unter Vertrag zu nehmen. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, haben die Giallorossi ein 40-Millionen-Angebot für den 24-Jährigen abgegeben, das jedoch von Olympique Marseille abgelehnt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge wird die Roma zeitnah eine neue Offerte unterbreiten. Marseille fordere mindestens 50 Millionen Euro für Greenwood, dessen Vertrag bei OM bis 2029 Gültigkeit besitzt. In der abgelaufenen Saison erzielte der torgefährliche Linksfuß 26 Treffer und bereitete elf weitere vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Serie A
Marseille
Rom
Mason Greenwood

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Serie A Serie A
Marseille Logo Olympique Marseille
Rom Logo AS Rom
Mason Greenwood Mason Greenwood
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert