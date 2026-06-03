40-Millionen-Angebot für Greenwood

Die AS Rom unternimmt offenbar konkrete Schritte, um Mason Greenwood unter Vertrag zu nehmen. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, haben die Giallorossi ein 40-Millionen-Angebot für den 24-Jährigen abgegeben, das jedoch von Olympique Marseille abgelehnt wurde.

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Dem Bericht zufolge wird die Roma zeitnah eine neue Offerte unterbreiten. Marseille fordere mindestens 50 Millionen Euro für Greenwood, dessen Vertrag bei OM bis 2029 Gültigkeit besitzt. In der abgelaufenen Saison erzielte der torgefährliche Linksfuß 26 Treffer und bereitete elf weitere vor.