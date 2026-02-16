Bis zu sechs Neuzugänge beim FC Bayern?

Befragt nach Transfers zu kommenden Saison lässt Bayern Münchens Sportvorstand alle Türen offen. Im Interview mit ‚Sport1‘ sagt Max Eberl: „Es geht darum, die Sommer-Transferphase vorzubereiten und den aktuell eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Ein paar Pläne können wir jetzt nach der Verlängerung mit Dayot Upamecano beiseitelegen, aber natürlich wird es im Sommer Bewegungen im Kader geben. Wie groß die ausfallen, werden wir sehen.“ FT checkt, auf welchen Positionen Bedarf entstehen könnte.

Torwart

Rund um Manuel Neuers 40. Geburtstag am 27. März soll die Entscheidung fallen, ob der Kapitän noch ein Jahr dranhängt. Hört Neuer auf, könnte die bisherige Nummer zwei Jonas Urbig (22) die Nachfolge antreten – oder sich einen Konkurrenzkampf mit Alexander Nübel (29/verliehen an den VfB Stuttgart) oder Daniel Peretz (25/FC Southampton) liefern. Wahrscheinlich muss noch ein Keeper dazukommen, entweder eine klare Nummer eins oder ein Backup ohne Allüren.

Kandidat: Bart Verbruggen (23/Brighton & Hove Albion)

Innenverteidigung

Da Dayot Upamecano (27) seinen Vertrag doch noch verlängerte, ist der ganz große Druck raus. Ein Abgang von Ersatzmann Min-jae Kim (29) könnte jedoch Bewegung reinbringen. Vieles deutet darauf hin, dass die Münchner nach einem jungen Herausforder für Upamecano und Jonathan Tah (30) Ausschau halten. Die Spur zu Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund) war daher schon mal heißer.

Weitere Kandidaten: Castello Lukeba (23/RB Leipzig), Honest Ahanor (17/Atalanta Bergamo), Luka Vuskovic (18/Hamburger SV), Tylel Tati (18/FC Nantes), Ibrahima Konaté (26/FC Liverpool), John Stones (31/Manchester City), Tiago Gabriel (21/US Lecce), Emmanuel Mbemba (17/Paris St. Germain), Yann-Aurel Bisseck (25/Inter Mailand)

Rechtsverteidiger

Eigentlich sind die Bayern hinten rechts mit Konrad Laimer (28) und Josip Stanisic (25) gut aufgestellt. Doch zum einen ziert sich Laimer gerade, seinen bis 2027 datierten Vertrag zu verlängern – und zum anderen kann das Duo auch auf anderen Positionen helfen. Darin begründen sich auch die starken Bemühungen der Bayern um eine Verpflichtung von Givairo Read (19/Feyenoord Rotterdam). Als Ablöse stehen 25 bis 35 Millionen Euro im Raum. Ob die Münchner wirklich zuschlagen, hängt aber auch davon ab, ob der Niederländer seine seit Monaten akute Oberschenkelproblematik in den Griff bekommt.

Weitere Kandidaten: Josh Acheampong (19/FC Chelsea), Michael Kayode (21/FC Brentford)

Mittelfeldspieler

Der Abschied von Leon Goretzka (31) ist schon in Stein gemeißelt. Die aktuelle Idee der Bayern-Bosse sieht daher vor, DFB-Junior Noel Aseko (20) für runtergerechnet 1,4 Millionen Euro von Hannover 96 zurückzukaufen und in den Kader zu integrieren. Völlig unbekannt ist aber natürlich, ob der Sprung auf solch hohes Niveau schon gelingt. Daher schauen sich die Bayern auch nach – vornehmlich jungen – Alternativen wie Kennet Eichhorn (16/Hertha BSC) um. Gespannt wird auch die Entwicklung der Leihgaben Felipe Chávez (18/1. FC Köln) und Javier Fernández (19/1. FC Nürnberg) verfolgt.

Weitere Kandidaten: Nathan De Cat (17/RSC Anderlecht), Kees Smit (20/AZ Alkmaar), Ayyoub Bouaddi (18/OSC Lille), Zé Lucas (17/Sport Recife), Valentín Barco (21/Racing Straßburg), Inao Oulaï (19/Trabzonspor)

Linksaußen

Sommer-Neuzugang Luis Díaz (29) schlug voll ein. Dennoch halten die Bayern schon Ausschau nach einem Backup, der das Zeug zum Díaz-Erben hat. Das Interesse an Said El Mala (19/1. FC Köln) und Yan Diomande (19/RB Leipzig) ist verbrieft, beide wären hoch spannend, aber auch ziemlich teuer. Das gilt für Bradley Barcola (23/Paris St. Germain) erst recht. Das hauseigene Talent Wisdom Mike (17) könnte derweil verliehen werden.

Weitere Kandidaten: Malick Fofana (20/Olympique Lyon), Bazoumana Touré (19/TSG Hoffenheim), Nimfasha Berchimas (17/Charlotte FC)

Stürmer

Mit Nicolas Jackson (24) haben die Bayern einen passablen Backup für Superstar Harry Kane (32). Der Senegalese ist aber zu teuer, um ihn fest zu verpflichten. Daher geht die Suche im Sommer von vorne los. Ersten Gerüchten zufolge könnte Nick Woltemade (24) wieder Thema werden, da der DFB-Stürmer seinen Stammplatz bei Newcastle United verloren hat. Vielleicht geht ja wie bei Jackson etwas per Leihe? Drauf verlassen sollte man sich nicht. Das Bayern-Interesse an Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim) soll derweil abgekühlt sein.

Weiterer Kandidat: Franculino (21/FC Midtjylland)