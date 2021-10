„Vinícius Superstar“ | Solskjaers „Entlassung debattiert“

Ein Brasilianer verzaubert Madrid

Für die ‚as‘ ist der Sieg von Real Madrid im Clásico über den FC Barcelona (2:1) weiterhin das allgegenwärtige Thema. Dabei hebt die spanische Sportzeitung aus Madrid Vinícius Júnior heraus und betitelt den glänzend aufgelegten Brasilianer als „Superstar“. Erneut präsentierte sich der 21-Jährige in einer hervorragenden Verfassung, wirbelte auf der linken Außenbahn und zeigte, dass er endgültig im Starensemble der Königlichen angekommen ist. Als derzeitiger „Spieler der Liga“ sei Vinícius „führend im Dribbling“, außerdem sei seine Effektivität „ähnlich hoch wie die von Benzema“ und er verfüge über „die dritthöchste Geschwindigkeit in Europa“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anhaltende Unruhen in Manchester

Auch zwei Tage nach der deftigen 0:5-Klatsche von Manchester United gegen den Rivalen aus Liverpool wackelt der Trainerstuhl von Ole Gunnar Solskjaer bedenklich. Die ‚Sun‘ spricht von einer sich anbahnenden „Nachfolge“ bei den Red Devils und schreibt, dass „die Planungen für den Abgang von Solskjaer laufen“. Dafür soll sich der englische Rekordmeister bei „Zidane und Conte umgehört“ haben, während der Vorstand gleichzeitig „über Oles Entlassung debattiert“. Mittlerweile ist die Mannschaft des 48-jährigen Norwegers nach vier sieglosen Partien auf den siebten Rang in der Premier League abgerutscht.

Juve im Aufwind

„Nie wieder ohne sie“ – in Italien führt die ‚Tuttosport‘ den Aufschwung von Juventus Turin auf das Offensivduo Paulo Dybala und Federico Chiesa zurück. Im Derby d'Italia gegen Inter Mailand rettete der Argentinier der Alten Dame kurz vor Schluss per verwandeltem Foulelfmeter das 1:1-Unentschieden, wobei der italienische Nationalspieler ebenfalls überzeugte. „Die Bianconeri-Fans wollen sie jetzt immer in der Startelf sehen“, stellt die Sportzeitung dementsprechend deutlich fest. Wegen des schwachen Saisonstarts weisen die Turnier dennoch einen Rückstand von zehn Punkten auf Spitzenreiter SSC Neapel auf.