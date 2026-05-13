Vier Bundesliga-Deals vor dem Abschluss

Manuel Neuer – 40 Jahre – FC Bayern

Der mehrmalige Welttorhüter wird auch in der kommenden Saison für den deutschen Rekordmeister zwischen den Pfosten stehen. Zwischen den Parteien herrscht eine vollständige Einigung über einen neuen Einjahresvertrag. Seine Unterschrift könnte Neuer sogar noch vor dem letzten Bundesliga-Spieltag setzen.

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David Herold – 23 Jahre – Borussia Mönchengladbach

Der Linksverteidiger wechselt vom Karlsruher SC nach Mönchengladbach. Mit Herold selbst waren sich die Fohlen schon seit geraumer Zeit einig, nun wurde laut ‚Sky‘ auch mit dem Zweitligisten eine Übereinkunft erzielt. Am Niederrhein unterzeichnet der unter anderem beim FC Bayern ausgebildete Rechtsfuß einen Kontrakt bis 2030.

Daniel Batz – 35 Jahre – Borussia Mönchengladbach

Zudem sichert sich die Borussia eine neue Nummer zwei. Der deutsche Schlussmann wechselt vom FSV Mainz 05 an den Niederrhein, wo ihm ein gut dotierter Dreijahresvertrag winkt. Den Medizincheck soll Batz bereits erfolgreich absolviert haben, nur die offizielle Bekanntgabe steht noch aus.

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Chuki – 22 Jahre – SV Werder Bremen

Der kreative Offensivspieler wird aller Voraussicht nach der vierte Sommertransfer der Hanseaten. Chuki wechselt ablösefrei von Real Valladolid an den Osterdeich, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschreibt. Mit der offiziellen Verkündung ist in Kürze zu rechnen.