Hertha-Konkurrenz: Neuer Favorit bei Saad

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Elias Saad im Zweikampf mit Giorgi Gocholeishvili @Maxppp

Der Abgang von Elias Saad vom FC Augsburg zeichnet sich immer mehr ab. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Hannover 96 mittlerweile die Pole Position im Poker um den 26-Jährigen übernommen. Jörg Schmadtke wolle Saad per Leihe nach Niedersachsen holen.

Auch Hertha BSC ist an Saad interessiert. Der Linksaußen war erst im Sommer vom FC St. Pauli in die Fuggerstadt gewechselt, kommt dort aber meist nur als Joker zum Einsatz. Beim FCA steht er noch bis 2029 unter Vertrag.

