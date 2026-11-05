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Zukunft geklärt: Kane verlängert beim FC Bayern

Der Transfer von Harry Kane im Sommer 2023 erwies sich für den FC Bayern im Nachhinein als echter Volltreffer. Nun geht es mit dem Superstar in die Verlängerung.

von Daniel del Federico - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Harry Kane wirkt ungläubig @Maxppp

Als der FC Bayern 2023 rund 95 Millionen Euro für den damals 30-jährigen Harry Kane bezahlte, runzelte manch einer die Stirn. Ziemlich viel Geld für einen alternden Stürmer, hieß es damals. Der Engländer ließ die Kritiker jedoch schnell verstummen und die Liaison mit dem deutschen Rekordmeister wurde zur absoluten Erfolgsgeschichte.

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Kane hatte ursprünglich einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, doch diesen wollten die Bayern-Bosse unbedingt verlängern. Das ist ihnen nun auch gelungen. Wie der Verein offiziell verkündet, unterschreibt der 33-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2029.

FC Bayern München
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𝙃𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙆𝙖𝙣𝙚 𝙗𝙚𝙞𝙢 𝙁𝘾 𝘽𝙖𝙮𝙚𝙧𝙣 – 𝙙𝙞𝙚 𝙂𝙚𝙨𝙘𝙝𝙞𝙘𝙝𝙩𝙚 𝙜𝙚𝙝𝙩 𝙬𝙚𝙞𝙩𝙚𝙧. 🌟
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Seit seiner Ankunft an der Säbener Straße wurde Kane dreimal Bundesliga-Torschützenkönig und gewann mit den Bayern zweimal die Meisterschaft sowie einmal den DFB Pokal. Ein Champions League-Titel blieb dem Knipser bislang noch verwehrt. In den kommenden Jahren soll der Trophäenschrank des Routiniers weiter gefüllt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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