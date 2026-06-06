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USA - Deutschland im Liveticker
Friendlies 1 Internationale Freundschaftsspiele - Samstag, 6. Juni 2026
Internationale Freundschaftsspiele Friendlies 1: Verfolgt das Spiel zwischen USA und Deutschland live bei FT. Dieses Spiel findet am Samstag, 6. Juni 2026 um 20:30 statt. Hier gibt es alle Statistiken, Aufstellungen, Tore und Torschützen, damit du den Spielstand live verfolgen kannst. Schreibt eure eigenen Beiträge zum Spiel und diskutiert mit der FT-Community!
Weitere Informationen zu den Teams findest du auch in unseren detaillierten Vereinssteckbriefen: USA und Deutschland.
Lese-Tipp
Schiedsrichter
Live-Spiel
FAQ
- Was ist das Ergebnis des Spiels USA Deutschland?
Deutschland hat gewonnen mit dem Ergebnis 1-2.
- Zu welcher Zeit und auf welchem Kanal wird das Match zwischen USA und Deutschland in Deutschland gezeigt?
Das Spiel läuft am 06 Juni 2026 um 20:30 live auf RTL.
- Wie sind die offiziellen Aufstellungen des Spiels zwischen USA und Deutschland?
Vereinigte Staaten von Amerika : Trainiert von M. Pochettino, stellt 4-2-3-1 : M. Freese, A. Robinson, T. Ream, M. Robinson, A. Freeman, T. Adams, M. Tillman, C. Pulišić, W. McKennie, S. Dest, F. Balogun.
Deutschland : Das Team seinerseits trainiert von J. Nagelsmann, stellt 4-2-3-1 : O. Baumann, N. Brown, N. Schlotterbeck, J. Tah, J. Kimmich, A. Pavlović, F. Nmecha, F. Wirtz, J. Musiala, L. Sané, K. Havertz.
- Wer ist der Schiedsrichter des Spiels zwischen USA und Deutschland?
Piero Maza Gomez ist der Schiedsrichter dieser Partie.
- Wo findet das Spiel zwischen USA und Deutschland statt?
Das Spiel findet im Soldier Field in Chicago, Illinois statt.
- Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels USA Deutschland?
Dem Spiel live auf Fussball am 06 Juni 2026 folgen, Anstoß um 20:30.
- Wer hat Tore erzielt für Deutschland?
Die Tore erzielten K. Havertz 2', L. Sané 57'.
- Wer hat ein Tor erzielt für USA ?
Ein einziges Tor ist gefallen für USA. Der Schütze ist A. Robinson 37'.