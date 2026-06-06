Menü Suche
1 - 2
beendet
Internationale Freundschaftsspiele 2026 Friendlies 1
USA
1 - 2
HZ.: 1-1
beendet
Deutschland
Highlights
57'
1 - 2
(Assist K. Havertz.) L. Sané
Halbzeit
1 - 1
37'
1 - 1
A. Robinson
2'
0 - 1
(Assist J. Kimmich.) K. Havertz

Spielernoten

#1 Flag Deutschland A. Pavlović 10.0 #2 Flag Deutschland A. Stiller 10.0 #3 Flag Deutschland D. Raum 10.0 Komplette Rangliste
Spielerbewertungen
Unter der Anzeige geht's weiter

Statistik

Ballbesitz in Prozent 53% USA Deutschland
Schüsse gesamt 16 12 8 4 4 12
Aufstellung USA 4-2-3-1 Deutschland 4-2-3-1

Tippabgabe

Wer wird gewinnen?
1 USA X REMIS 2 DEU
366 Teilnehmer Beendet
Bild wird erstellt

Spielerstatistiken

Weitere Statistiken
Schüsse gesamt (%)
#1 Flag Vereinigte Staaten von Amerika Giovanni Reyna 1/2 50%
Gefoult worden
#1 Flag Deutschland Nathaniel Brown 2 #2 Flag Deutschland Joshua Kimmich 2 #3 Flag Vereinigte Staaten von Amerika Folarin Balogun 2
Schüsse gesamt (%)
#1 Flag Vereinigte Staaten von Amerika Christian Pulisic 0/3 0% #2 Flag Vereinigte Staaten von Amerika Folarin Balogun 0/3 0% #3 Flag Vereinigte Staaten von Amerika Sergiño Dest 0/2 0%
Pässe gesamt (%)
#1 Flag Vereinigte Staaten von Amerika Miles Gordon Robinson 32/32 100% #2 Flag Vereinigte Staaten von Amerika Tim Ream 43/46 93% #3 Flag Vereinigte Staaten von Amerika Mark McKenzie 31/34 91%

Analyse vor dem Spiel

Alles sehen
Form der Teams
S
N
N
S
S
S
S
S
S
S
Frühere Spiele
33% 1 Sieg 0% 0 Unentschieden 67% 2 Siege

Verletzte/gesperrte Spieler

Mark McKenzie Mark McKenzie Unbekannt Francis Tanner James Tessmann Francis Tanner James Tessmann Muskelverletzung Chris Richards Chris Richards Knöchelverletzung
Serge Gnabry Serge Gnabry Leistenverletzung

USA - Deutschland im Liveticker

Friendlies 1 Internationale Freundschaftsspiele - Samstag, 6. Juni 2026

Internationale Freundschaftsspiele Friendlies 1: Verfolgt das Spiel zwischen USA und Deutschland live bei FT. Dieses Spiel findet am Samstag, 6. Juni 2026 um 20:30 statt. Hier gibt es alle Statistiken, Aufstellungen, Tore und Torschützen, damit du den Spielstand live verfolgen kannst. Schreibt eure eigenen Beiträge zum Spiel und diskutiert mit der FT-Community!

Weitere Informationen zu den Teams findest du auch in unseren detaillierten Vereinssteckbriefen: USA und Deutschland.

Lese-Tipp

Schiedsrichter

Piero Maza Gomez Hauptschiedsrichter
Juan Serrano Santibanes Schiedsrichterassistent
Alejandro Javier Molina Bravo Schiedsrichterassistent
Fernando André Vejar Díaz Vierter Offizieller
Jesús Montero VAR
Yasith Monge VAR-Assistent

Spielort

Soldier Field Chicago, Illinois
Soldier Field
  • Baujahr : 1924
  • Bodenbelag : Rasen
  • Kapazität : 62493
  • Ø Zuschauer : 27158
  • Zuschauerrekord : 62124
  • Wenigsten Zuschauer : 5926
  • Auslastung in Prozent : 54

Live-Spiel

Datum 06 Juni 2026 20:30
Wettbewerb Internationale Freundschaftsspiele
Saison 2026
Phase Friendlies 1
Übertragung RTL
Code USA-DEU
Region Welt
Heimteam Vereinigte Staaten von Amerika
Auswärtsteam Deutschland
Ergebnisse Live
Torschützen Live
Events Live
Aufstellungen Live
Statistiken Live
von Die Redaktion veröffentlicht am Aktualisiert am

FAQ

Was ist das Ergebnis des Spiels USA Deutschland?

Deutschland hat gewonnen mit dem Ergebnis 1-2.

Zu welcher Zeit und auf welchem Kanal wird das Match zwischen USA und Deutschland in Deutschland gezeigt?

Das Spiel läuft am 06 Juni 2026 um 20:30 live auf RTL.

Wie sind die offiziellen Aufstellungen des Spiels zwischen USA und Deutschland?

Vereinigte Staaten von Amerika : Trainiert von M. Pochettino, stellt 4-2-3-1 : M. Freese, A. Robinson, T. Ream, M. Robinson, A. Freeman, T. Adams, M. Tillman, C. Pulišić, W. McKennie, S. Dest, F. Balogun.

Deutschland : Das Team seinerseits trainiert von J. Nagelsmann, stellt 4-2-3-1 : O. Baumann, N. Brown, N. Schlotterbeck, J. Tah, J. Kimmich, A. Pavlović, F. Nmecha, F. Wirtz, J. Musiala, L. Sané, K. Havertz.

Wer ist der Schiedsrichter des Spiels zwischen USA und Deutschland?

Piero Maza Gomez ist der Schiedsrichter dieser Partie.

Wo findet das Spiel zwischen USA und Deutschland statt?

Das Spiel findet im Soldier Field in Chicago, Illinois statt.

Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels USA Deutschland?

Dem Spiel live auf Fussball am 06 Juni 2026 folgen, Anstoß um 20:30.

Wer hat Tore erzielt für Deutschland?

Die Tore erzielten K. Havertz 2', L. Sané 57'.

Wer hat ein Tor erzielt für USA ?

Ein einziges Tor ist gefallen für USA. Der Schütze ist A. Robinson 37'.

Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter
Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert