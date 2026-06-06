USA - Deutschland im Liveticker

Friendlies 1 Internationale Freundschaftsspiele - Samstag, 6. Juni 2026

Internationale Freundschaftsspiele Friendlies 1: Verfolgt das Spiel zwischen USA und Deutschland live bei FT. Dieses Spiel findet am Samstag, 6. Juni 2026 um 20:30 statt. Hier gibt es alle Statistiken, Aufstellungen, Tore und Torschützen, damit du den Spielstand live verfolgen kannst. Schreibt eure eigenen Beiträge zum Spiel und diskutiert mit der FT-Community!

Weitere Informationen zu den Teams findest du auch in unseren detaillierten Vereinssteckbriefen: USA und Deutschland.