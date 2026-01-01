Tabelle
|#
|Mannschaft
|Pkt
|Sp.
|+/-
|S
|U
|N
|Tore
|GT
|1
|Arsenal
|24
|8
|+19
|8
|0
|0
|23
|4
|2
|FC Bayern
|21
|8
|+14
|7
|0
|1
|22
|8
|3
|Liverpool
|18
|8
|+12
|6
|0
|2
|20
|8
|4
|Spurs
|17
|8
|+10
|5
|2
|1
|17
|7
|5
|Barcelona
|16
|8
|+8
|5
|1
|2
|22
|14
|6
|Chelsea
|16
|8
|+7
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|Sporting
|16
|8
|+6
|5
|1
|2
|17
|11
|8
|ManCity
|16
|8
|+6
|5
|1
|2
|15
|9
|9
|Real Madrid
|15
|8
|+9
|5
|0
|3
|21
|12
|10
|Inter Mailand
|15
|8
|+8
|5
|0
|3
|15
|7
|11
|PSG
|14
|8
|+10
|4
|2
|2
|21
|11
|12
|Newcastle
|14
|8
|+10
|4
|2
|2
|17
|7
|13
|Juventus
|13
|8
|+4
|3
|4
|1
|14
|10
|14
|Atl. Madrid
|13
|8
|+2
|4
|1
|3
|17
|15
|15
|Atalanta
|13
|8
|0
|4
|1
|3
|10
|10
|16
|Leverkusen
|12
|8
|-1
|3
|3
|2
|13
|14
|17
|BVB
|11
|8
|+2
|3
|2
|3
|19
|17
|18
|Olympiakos
|11
|8
|-4
|3
|2
|3
|10
|14
|19
|Brügge
|10
|8
|-2
|3
|1
|4
|15
|17
|20
|Galatasaray
|10
|8
|-2
|3
|1
|4
|9
|11
|21
|Monaco
|10
|8
|-6
|2
|4
|2
|8
|14
|22
|Qarabağ
|10
|8
|-8
|3
|1
|4
|13
|21
|23
|Bodø/Glimt
|9
|8
|-1
|2
|3
|3
|14
|15
|24
|Benfica
|9
|8
|-2
|3
|0
|5
|10
|12
|25
|Marseille
|9
|8
|-3
|3
|0
|5
|11
|14
|26
|Pafos
|9
|8
|-3
|2
|3
|3
|8
|11
|27
|R. Union SG
|9
|8
|-9
|3
|0
|5
|8
|17
|28
|PSV
|8
|8
|0
|2
|2
|4
|16
|16
|29
|Athletic Club
|8
|8
|-5
|2
|2
|4
|9
|14
|30
|Neapel
|8
|8
|-6
|2
|2
|4
|9
|15
|31
|Kopenhagen
|8
|8
|-9
|2
|2
|4
|12
|21
|32
|Ajax
|6
|8
|-13
|2
|0
|6
|8
|21
|33
|Frankfurt
|4
|8
|-11
|1
|1
|6
|10
|21
|34
|Slavia Prag
|3
|8
|-14
|0
|3
|5
|5
|19
|35
|Villarreal
|1
|8
|-13
|0
|1
|7
|5
|18
|36
|Qairat
|1
|8
|-15
|0
|1
|7
|7
|22
