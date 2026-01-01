Menü Suche

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Arsenal Arsenal 24 8 +19 8 0 0 23 4
2 Logo FC Bayern FC Bayern 21 8 +14 7 0 1 22 8
3 Logo Liverpool Liverpool 18 8 +12 6 0 2 20 8
4 Logo Spurs Spurs 17 8 +10 5 2 1 17 7
5 Logo Barcelona Barcelona 16 8 +8 5 1 2 22 14
6 Logo Chelsea Chelsea 16 8 +7 5 1 2 17 10
7 Logo Sporting Sporting 16 8 +6 5 1 2 17 11
8 Logo ManCity ManCity 16 8 +6 5 1 2 15 9
9 Logo Real Madrid Real Madrid 15 8 +9 5 0 3 21 12
10 Logo Inter Mailand Inter Mailand 15 8 +8 5 0 3 15 7
11 Logo PSG PSG 14 8 +10 4 2 2 21 11
12 Logo Newcastle Newcastle 14 8 +10 4 2 2 17 7
13 Logo Juventus Juventus 13 8 +4 3 4 1 14 10
14 Logo Atl. Madrid Atl. Madrid 13 8 +2 4 1 3 17 15
15 Logo Atalanta Atalanta 13 8 0 4 1 3 10 10
16 Logo Leverkusen Leverkusen 12 8 -1 3 3 2 13 14
17 Logo BVB BVB 11 8 +2 3 2 3 19 17
18 Logo Olympiakos Olympiakos 11 8 -4 3 2 3 10 14
19 Logo Brügge Brügge 10 8 -2 3 1 4 15 17
20 Logo Galatasaray Galatasaray 10 8 -2 3 1 4 9 11
21 Logo Monaco Monaco 10 8 -6 2 4 2 8 14
22 Logo Qarabağ Qarabağ 10 8 -8 3 1 4 13 21
23 Logo Bodø/Glimt Bodø/Glimt 9 8 -1 2 3 3 14 15
24 Logo Benfica Benfica 9 8 -2 3 0 5 10 12
25 Logo Marseille Marseille 9 8 -3 3 0 5 11 14
26 Logo Pafos Pafos 9 8 -3 2 3 3 8 11
27 Logo R. Union SG R. Union SG 9 8 -9 3 0 5 8 17
28 Logo PSV PSV 8 8 0 2 2 4 16 16
29 Logo Athletic Club Athletic Club 8 8 -5 2 2 4 9 14
30 Logo Neapel Neapel 8 8 -6 2 2 4 9 15
31 Logo Kopenhagen Kopenhagen 8 8 -9 2 2 4 12 21
32 Logo Ajax Ajax 6 8 -13 2 0 6 8 21
33 Logo Frankfurt Frankfurt 4 8 -11 1 1 6 10 21
34 Logo Slavia Prag Slavia Prag 3 8 -14 0 3 5 5 19
35 Logo Villarreal Villarreal 1 8 -13 0 1 7 5 18
36 Logo Qairat Qairat 1 8 -15 0 1 7 7 22
  • 8th Finals
  • Play-off
