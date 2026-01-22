Liga Portugal Bwin
St. Juste vor Sporting-Abschied
@Maxppp
Jeremiah St. Juste ist nicht länger Spieler von Sporting Lissabon. Wie die ‚A Bola‘ berichtet, hat sich der 29-Jährige mit dem Hauptstadtklub auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Den Innenverteidiger zieht es ablösefrei zu Feyenoord Rotterdam.
Eigentlich hegte St. Juste den Wunsch, in die Bundesliga zurückzukehren, wo er bei bereits zwischen 2019 und 2022 für den 1. FSV Mainz spielte. Anfragen aus Deutschland gab es jedoch nicht.
