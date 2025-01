Trainer-Job für Hazard?

Für Eden Hazard wird sich zeitnah die Möglichkeit ergeben, im Trainerteam der belgischen Nationalmannschaft mitzuwirken. „Er kann wichtig sein, er war Teil der Mannschaft. Ich habe ihn um Informationen gebeten. Eden kann uns im Umgang mit den Erfahrenen helfen. Er wird einigen Spielern sagen können, was sie mit mir als Trainer der belgischen Nationalmannschaft erwartet. In den Trainerstab? Das ist überhaupt nicht so geplant, aber Sie werden ein Angebot unterbreiten“, ließ der neue belgische Nationaltrainer Rudi Garcia auf seiner heutigen Vorstellungspressekonferenz durchblicken.

Im Oktober 2023 hatte Hazard seine aktive Karriere beendet. Für die Roten Teufel absolvierte der 34-Jährige insgesamt 126 Länderspiele, in denen ihm 33 Tore und 36 Vorlagen gelangen. Nach 15 Jahren als Spieler könnten nun weitere Erfolge in anderer Funktion folgen.