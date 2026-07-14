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Schalke verleiht Podlech

Der FC Schalke 04 gibt Luca Podlech auf Leihbasis ab. Der 21-jährige Torwart schließt sich bis zum Jahresende dem norwegischen Erstligisten Aalesunds FK an.

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