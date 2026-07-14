Schalke verleiht Podlech
Der FC Schalke 04 gibt Luca Podlech auf Leihbasis ab. Der 21-jährige Torwart schließt sich bis zum Jahresende dem norwegischen Erstligisten Aalesunds FK an.
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Wechsel in die Eliteserien: Torhüter Luca Podlech wird mit sofortiger Wirkung an den norwegischen Erstligisten @AalesundsFK verliehen. Der Leihvertrag gilt bis zum 31. Dezember 2026.— FC Schalke 04 (@s04) July 14, 2026
Alles Gute und viel Erfolg, Luca! 🍀
Mehr dazu hier: https://t.co/DKmcXudGHf pic.twitter.com/co5J3bALRk
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