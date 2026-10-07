Nach der scharfen Kritik von Cristiano Ronaldo an Portugals Trainer Jorge Jesus hat sich dieser zu Wort gemeldet. Gegenüber dem ‚Correio da Manhã‘ sagt Jesus: „Ich war in Leiria und habe das Spiel der portugiesischen U21-Nationalmannschaft gesehen, und jetzt werde ich die Mitteilung von Cristiano lesen. Ich habe nichts zu sagen.“

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CR7 hat Tage nach seinem beleidigten Abgang von der Nationalmannschaft via Social Media seine „Wahrheit“ über die Umstände seiner Flucht dargestellt. Dabei wirft er Jesus unter anderem Wortbruch vor. Die Tür für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft lässt der 41-Jährige aber offen.