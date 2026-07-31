In Leo Sauer (20/Feyenoord Rotterdam) hat der VfB Stuttgart die nächste Offensivkraft verpflichtet, vom VfL Wolfsburg soll außerdem Dzenan Pejcinovic (21) zum Team stoßen. Entsprechend müssen auch noch einige Akteure abgegeben werden.

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Vor allem junge Spieler, denen der Sprung in den Kader nicht zugetraut wird, stehen auf der Abschussliste oder wollen selbst weg. Dazu zählen Mirza Catovic (19), Laurin Ulrich (21) und Christopher Olivier (20). Für Jovan Milosevic (21), der im vergangenen Halbjahr an Werder Bremen ausgeliehen war, wird ebenfalls ein Abnehmer gesucht.

Viel Geld für El Khannouss & Demirovic?

Selbiges gilt für Leonidas Stergiou, der die Schwaben nach zwei Jahren verlassen darf. Am 24-jährigen Rechtsverteidiger zeigt sich dessen Ex-Klub St. Gallen interessiert, eine Einigung gibt es aber noch nicht. Noch etwas unkonkreter sind die Abgangsgerüchte um Bilal El Khannouss (22), Jeff Chabot (28) und Ermedin Demirovic (28).

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An Demirovic gibt es aus der Türkei, von Leeds United und von Juventus Turin Interesse, der bosnische Mittelstürmer könnte dem teuren Transfer von Pejcinovic zum Opfer fallen. Chabot wird von Besiktas umworben, Stuttgart will mindestens 20 Millionen Euro sehen. Noch deutlich mehr Geld könnte El Khannouss in die Kassen spülen. Der Marokkaner ist durchaus offen für einen Wechsel, Interesse gibt es in England. Die Schwaben sollen ab 60 bis 65 Millionen Euro gesprächsbereit sein.