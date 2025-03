Dieter Hecking hat sich unmittelbar nach seiner Vertragsverlängerung – abhängig vom Klassenverbleib – zur Situation des VfL Bochum geäußert. In einer Medienrunde sagte Hecking: „Die Situation war sportlich heikel, der Verein hat insgesamt wieder zur Ruhe gefunden. Aber das Ziel ist noch lange nicht erreicht. Ich habe vom ersten Tag an gesagt, dass ich mit dem VfL den Klassenerhalt schaffen möchte. Daher möchte ich mich mit dem Szenario 2. Liga auch nicht beschäftigen.“ Seine Verlängerung über zwei Jahre gilt nur, wenn der VfL die Klasse hält.

„Die Lösung so ist für beide Seiten super. Der Fokus liegt komplett auf dem gemeinsamen Ziel“, so Hecking, der auf die Frage, wie vielen Vereinen er absagen musste, mit einem Schmunzeln antwortete: „Es waren zu viele, ich konnte sie nicht mehr zählen.“ Aktuell befindet sich Bochum auf Rang 16, Platz 15 ist bereits fünf Zähler entfernt. Am morgigen Freitag (20:30 Uhr) gastiert der VfL beim deutschen Meister Bayer Leverkusen.