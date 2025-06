Wätjen wechselt zu Bochum

Dem VfL Bochum geht das nächste Toptalent aus der Bundesliga ins Netz. Nachdem man bereits Francis Onyeka (18) von Bayer Leverkusen verpflichten konnte, gibt der Zweitligist nun die Leihe von Kjell Wätjen (19) bekannt. Der junge Mittelfeldspieler wechselt von Borussia Dortmund für ein Jahr an die Castroper Straße.

In Dortmund gelangen der Nachwuchshoffnung in der vergangenen Saison fünf Tore in 20 Partien für die Zweitvertretung. Geschäftsführer Dirk Dufner freut sich auf den temporären Neuzugang: „Kjell Wätjen zählt zu den talentiertesten Spielern seines Jahrgangs in Deutschland. Daher freuen wir uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat.“