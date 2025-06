Gittens: Ricken erklärt Chelsea-Absage

Lars Ricken hat die Gründe genannt, warum Jamie Gittens (20) nicht schon vor der Klub-WM zum FC Chelsea transferiert wurde. „Natürlich gab es ein Angebot“, gibt der BVB-Geschäftsführer gegenüber ‚Sky‘ zu, stellt jedoch klar: „Aber es kam sehr kurzfristig, sodass wir als Klub gar nicht mehr hätten reagieren können. Am Ende muss so ein Transfer für alle Seiten passen – für den Spieler, für den aufnehmenden Klub und auch für uns. Wir sind nicht dafür bekannt, unsere Spieler unter Wert abzugeben, und das gilt auch bei Jamie.“

Vom Tisch ist der Wechsel des Engländers an die Stamford Bridge damit aber nicht. Auch wenn der FC Bayern nach wie vor seine Chance wittert, scheint der Weg nach London geebnet. Die Schwarz-Gelben planen ihrerseits keinen Rekordsommer. „Wir werden nicht wieder eine dreistellige Millionensumme in die Hand nehmen können, um den Kader auf links zu drehen. Wir müssen klug und gezielt investieren. Der Transfer von Jobe Bellingham ist dafür ein gutes Beispiel: jung, entwicklungsfähig, aber mit sofortigem sportlichen Mehrwert“, so Ricken.