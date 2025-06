Bayern oder Chelsea: Gittens-Entscheidung schon gefallen?

Am gestrigen Montagabend machten Gerüchte um ein Treffen zwischen Max Eberl und Hans-Joachim Watzke die Runde, bei dem über einen möglichen Transfer von Jamie Gittens (20) gesprochen worden sein soll. BVB-Boss Watzke dementierte im Anschluss. Und ohnehin hat der FC Bayern offenbar schlechte Karten im Gittens-Poker.

Nach Informationen des ‚Telegraph‘ geht man bei Borussia Dortmund davon aus, dass der englische Außenstürmer zum FC Chelsea wechseln wird. Die Gespräche zwischen den Klubs laufen nach wie vor, noch während der Klub-WM soll es zudem in den USA einen weiteren direkten Austausch geben.

Vor dem Turnier hatte der BVB ein Chelsea-Angebot in Höhe von 55 Millionen Euro inklusive Boni abgelehnt. Eine verbesserte Offerte soll aber schon in Arbeit sein. Gut möglich also, dass es für Gittens nach der Klub-WM dann doch zurück nach England geht. Mit den Londonern besteht bereits ein Agreement über einen Siebenjahresvertrag.