Neuer Klub steht fest: Tullberg verlässt Dortmund

In der vergangenen Saison erlebte Mike Tullberg eine emotionale Spielzeit. Damals noch als U19-Trainer sprang er kurzfristig bei den Profis ein und überzeugte dort in den drei Spielen als Interimstrainer. Dann kam Niko Kovac, im Mai übernahm Tullberg die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, konnte den Abstieg aus der 3. Liga aber nicht verhindern.

Erst Ende April hatte Tullberg seine Unterschrift unter einen frischen Dreijahresvertrag bei den Schwarz-Gelben gesetzt, wenige Monate später verlässt der 39-Jährige den BVB aber doch und wechselt zu einem internationalen Klub. Das berichtet ‚Sky‘, demzufolge die Schwarz-Gelben über eine Million an Ablöse kassieren. Viel Geld für den recht unerfahrenen Coach.

Welchen Verein Tullberg künftig trainiert, ist noch nicht klar – der Klub soll laut dem Bezahlsender aber in einem internationalen Wettbewerb mitspielen. In der vergangenen Saison waren Interessenten aus Skandinavien und den Niederlanden an den Trainer herangetreten, letztlich hatte sich dieser aber für einen Verbleib entschieden. Das ändert sich jetzt.

Update (15:20 Uhr): Inzwischen ist Tullbergs neue Station durchgesickert. Wie das ‚Tipsbladet‘ berichtet, übernimmt Tullberg den FC Midtjylland. Dort folgt er auf Thomas Thomasberg, der dem Bericht zufolge entlassen wird. Mit dem Klub aus seiner dänischen Heimat wird Tullberg kommende Saison in der Europa League vertreten sein.