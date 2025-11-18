Bericht: Zidane stimmt Trainer-Comeback zu

Erst kürzlich kündigte Zinedine Zidane an, dass er „sehr bald“ wieder auf die Trainerbank zurückkehren wird. Nun sieht es danach aus, als würde das große Comeback im Anschluss an die WM 2026 erfolgen.

Die ‚as‘ ist sich sicher, dass Zidane im kommenden Jahr das Erbe von Didier Deschamps als französischer Nationalcoach antritt, dessen Abschied im Anschluss an das Turnier bereits seit geraumer Zeit feststeht.

Zidane machte nie einen Hehl daraus, dass er den Posten, der in etwas mehr als einem halben Jahr frei wird, übernehmen will. Um sich seinen Traum zu erfüllen, schlug der einstige Cheftrainer von Real Madrid in der Vergangenheit zahlreiche Angebote aus, darunter einige lukrative Lockrufe aus Saudi-Arabien.