Menü Suche
Kommentar 2
WM-Qualifikation Europa

Zidane verrät seinen großen Trainer-Wunsch

von Tobias Feldhoff
Zinedine Zidane schaut in die Kamera @Maxppp

Zinedine Zidane wünscht sich nach eigener Aussage, zukünftig einmal den Posten seines ehemaligen Teamkollegen Didier Deschamps einzunehmen. „Mein Wunsch ist es, eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden. Mal sehen“, so der Weltmeister von 1998 beim heutigen Festival Dello Sport im italienischen Trient.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit etwas mehr als vier Jahren ist Zidane inzwischen ohne feste Anstellung. Zuvor führte der 53-Jährige Real Madrid zu drei Champions League-Titeln. „Ich werde auf jeden Fall wieder als Cheftrainer arbeiten, das ist mein Plan“, stellt Zidane klar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

WM-Qualifikation Europa
Frankreich
Zinédine Zidane

Weitere Infos

WM-Qualifikation Europa WM-Qualifikation Europa
Frankreich Flag Frankreich
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert