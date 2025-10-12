Zidane verrät seinen großen Trainer-Wunsch

Zinedine Zidane wünscht sich nach eigener Aussage, zukünftig einmal den Posten seines ehemaligen Teamkollegen Didier Deschamps einzunehmen. „Mein Wunsch ist es, eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden. Mal sehen“, so der Weltmeister von 1998 beim heutigen Festival Dello Sport im italienischen Trient.

Seit etwas mehr als vier Jahren ist Zidane inzwischen ohne feste Anstellung. Zuvor führte der 53-Jährige Real Madrid zu drei Champions League-Titeln. „Ich werde auf jeden Fall wieder als Cheftrainer arbeiten, das ist mein Plan“, stellt Zidane klar.