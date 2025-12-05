Über 50 Millionen: Topklubs zerren an Bouaddi

Ayyoub Bouaddi steht bei mehreren europäischen Spitzenklubs hoch im Kurs. Wie ‚RMC Sport‘ berichtet, haben der FC Arsenal, der FC Chelsea und Paris St. Germain den 18-Jährigen auf dem Zettel. Die Gunners seien ihren Konkurrenten aber schon einen Schritt voraus, denn Sportdirektor Andrea Berta habe bereits Kontakt zu den Beratern des Mittelfeldspielers aufgenommen. Die Londoner seien bereit, dem LOSC Lille ein Angebot in Höhe von rund 45 Millionen Euro zu unterbreiten.

Bouaddi besitzt im Norden Frankreichs nur noch einen Vertrag bis 2027, den der Tabellenvierte der Ligue 1 aber gerne um zwei weitere Jahre verlängern möchte. In Lille ist man laut dem französischen Fernsehsender zuversichtlich, sich bald einigen zu können. Präsident Olivier Létang erwartet Angebote von über 50 Millionen Euro im nächsten Sommer, bevor er einen Verkauf seines talentierten Teenagers in Erwägung zieht. Chelsea und PSG befinden sich zurzeit noch in Lauerstellung.