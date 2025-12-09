Chelsea: Delap erneut raus

Der FC Chelsea muss in den kommenden Wochen erneut auf Liam Delap verzichten. Der 22-Jährige hat sich an der Schulter verletzt und wird rund vier Wochen fehlen. Laut der ‚BBC‘ ist eine vorzeitige Rückkehr von Nicolas Jackson (24), über die in den vergangenen Tagen spekuliert worden war, aufgrund der recht geringen Ausfallzeit damit vom Tisch.

Zudem hatten die Blues bei Delaps erster Verletzung im Sommer reagiert und Marc Guiu (19) von seiner Leihe zum AFC Sunderland zurückgeholt. Delap hatte Ende August eine Oberschenkelverletzung erlitten und war zwei Monate ausgefallen. Jetzt muss er wieder pausieren.