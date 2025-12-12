FC Bayern: Vertragsgipfel um Gnabry enthüllt

Der Vertrag von Serge Gnabry beim FC Bayern läuft nach der Saison aus. Die Tendenz geht zwar in Richtung Verlängerung, eine Einigung ist dem Vernehmen nach aber noch nicht in Sichtweite.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, fand in der vergangenen Woche ein Vertragsgipfel zwischen Spieler- und Vereinsseite statt, um dieser näherzukommen. Konkreter sei über „Möglichkeiten und Gehaltseinsparungen“ gesprochen worden, zudem könne sich der 30-Jährige eine Verlängerung „gut vorstellen“.

Gehaltseinbußen als Voraussetzung

„Man versucht irgendwie, einen Weg zu finden. Dass wir unser Budget nicht überschreiten, also den Spielern ein Angebot zu unterbreiten, mit dem man leben kann“, sagte Sportvorstand Max Eberl unlängst. Für eine Verlängerung muss Gnabry Gehaltsabstriche in Kauf nehmen, im Raum steht ein neues Arbeitspapier bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison stellt der variable Offensivakteur seine große Bedeutung für den Rekordmeister eindrucksvoll unter Beweis. In wettbewerbsübergreifend 19 Spielen sammelte er mit elf Torbeteiligungen zahlreiche Argumente für eine Weiterbeschäftigung.