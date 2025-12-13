FC Bayern muss lange auf Jackson verzichten

In den kommenden Wochen muss der FC Bayern ohne Stürmer Nicolas Jackson auskommen. Der Angreifer wurde von Senegals Nationaltrainer Pape Thiaw für den anstehenden Afrika-Cup nominiert. Auf der heutigen Pressekonferenz hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany bereits angekündigt, dass Jackson nach dem Spiel am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 zur Nationalmannschaft reisen werde.

„Wir hoffen, dass er so weit wie möglich kommt. Ich möchte natürlich, dass Kongo gewinnt, aber sonst wünsche ich ihm alles Gute. Für die afrikanischen Spieler sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig dieser Wettbewerb ist“, so Kompany. Jackson spielt mit dem Senegal ab dem 21. Dezember beim Afrika-Cup. Das Finale findet am 18. Januar statt. Folglich könnte der Angreifer den Bayern rund einen Monat fehlen.