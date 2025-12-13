Menü Suche
FC Bayern muss lange auf Jackson verzichten

von Dominik Sandler - Quelle: fsfoot.sn
Nicolas Jackson schaut bedröppelt @Maxppp

In den kommenden Wochen muss der FC Bayern ohne Stürmer Nicolas Jackson auskommen. Der Angreifer wurde von Senegals Nationaltrainer Pape Thiaw für den anstehenden Afrika-Cup nominiert. Auf der heutigen Pressekonferenz hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany bereits angekündigt, dass Jackson nach dem Spiel am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 zur Nationalmannschaft reisen werde.

Equipe du Sénégal
📋 La Liste des 28 joueurs sénegalais retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour la Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025.

Le regroupement des lions débutera ce lundi 15 décembre à Diamniadio.
„Wir hoffen, dass er so weit wie möglich kommt. Ich möchte natürlich, dass Kongo gewinnt, aber sonst wünsche ich ihm alles Gute. Für die afrikanischen Spieler sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig dieser Wettbewerb ist“, so Kompany. Jackson spielt mit dem Senegal ab dem 21. Dezember beim Afrika-Cup. Das Finale findet am 18. Januar statt. Folglich könnte der Angreifer den Bayern rund einen Monat fehlen.

Bundesliga
Afrika-Cup
FC Bayern
Senegal
Nicolas Jackson

