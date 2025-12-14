Gegen Bayern: Drei Muskelausfälle bei Mainz

Der FSV Mainz 05 muss beim ohnehin schon schwierigen Auswärtsspiel gegen den FC Bayern am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) auf drei Spieler verzichten. Allesamt fallen mit muskulären Problemen aus.

Mainz gibt bekannt, dass Silvan Widmer (32) und Nadiem Amiri (29) mit muskulären Problemen fehlen. Bei beiden werde aber immerhin eine kurzfristige Rückkehr erwartet. Maxim Leitsch (27) muss mit einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel passen. Mit seiner Rückkehr sei voraussichtlich erst Anfang Januar zu rechnen.