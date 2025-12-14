Menü Suche
Lauberbach nach Mainz?

von Tobias Feldhoff - Quelle: DAZN
Lion Lauberbach im Trikot von Eintracht Braunschweig @Maxppp

Der FSV Mainz 05 bekundet Interesse an Lion Lauberbach vom belgischen Erstligisten KV Mechelen. Der 27-jährige Linksfuß sei ein Kandidat, berichtete ‚DAZN‘-Kommentator Marco Hagemann im Zuge des starken 2:2 der Rheinhessen beim FC Bayern. Lauberbach hat in dieser Saison sechs Tore in 18 Partien erzielt.

Den Mainzern fehlt nach dem Abgang von Jonathan Burkardt (25) ein echter Torjäger. Eigengewächs Nelson Weiper (20) wartet noch auf seinen Durchbruch und auch Zehn-Millionen-Neuzugang Benedict Hollerbach (24) sucht vergeblich nach seiner Form der Vergangenheit.

Bundesliga
Jupiler Pro League
Mainz 05
Mechelen
Lion Lauberbach

