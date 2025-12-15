Rodgers vor neuem Abenteuer

Nach nur zwei Monaten ohne Verein wartet auf Brendan Rodgers eine neue Aufgabe. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht der 52-Jährige vor einem Engagement in Saudi-Arabien. Dort braucht Al Qadsiah einen neuen Trainer und sieht in Rodgers den geeigneten Kandidaten.

Der Nordire war erst Ende Oktober nach mehr als zwei Jahren bei Celtic Glasgow entlassen worden. Zuvor hatte Rodgers unter anderem den FC Liverpool drei Jahre lang trainiert und mit Leicester City den FA Cup gewonnen. Bei Al Qadsiah, wo Julian Weigl (30) sein Geld verdient, musste Míchel am Sonntag den Hut nehmen.