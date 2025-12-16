Menü Suche
Mega-Vertrag: Rodgers findet neue Aufgabe

von Julian Jasch
1 min.
Brendan Rodgers neben dem Platz @Maxppp

Brendan Rodgers heuert in der Wüste an. Al Qadsiah hat den 52-jährigen Nordiren offiziell als neuen Cheftrainer vorgestellt. Damit folgt er beim Tabellenfünften der saudischen Pro League auf Míchel, der am Sonntag seine Koffer packen musste.

AlQadsiah Saudi Club
Brendan Rodgers joins #AlQadsiah as Head Coach 📄​

🔗​

#BrendanQadsawi
Bei X ansehen

Zuletzt war Rodgers etwas mehr als zwei Jahre für Celtic Glasgow verantwortlich, wurde dort aber Ende Oktober aufgrund eines Disputs mit Vorstandsmitglied Dermot Desmond vor die Tür gesetzt. Jetzt soll der ehemalige Liverpool-Coach bei seinem neuen Arbeitgeber einen äußerst lukrativen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben haben.

