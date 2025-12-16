Transfers: BVB sucht auf vier Positionen

Borussia Dortmund stehen geschäftige Monate ins Haus. Zum einen sollen die anvisierten Vertragsverlängerungen mit Nico Schlotterbeck (26) und Julian Brandt (29) gelingen. Zum anderen müssen die Verantwortlichen entscheiden, wie es mit den Spielern weitergeht, deren Verträge im Sommer auslaufen. Bei Pascal Groß (34), Niklas Süle (30) und Salih Özcan (27) stehen die Zeichen auf Trennung, lediglich Emre Can (31) darf sich nach aktuellem Stand Chancen auf eine Verlängerung ausrechnen.

Darüber hinaus möchten die Verantwortlichen den Kader weiter verstärken. Auf vier Positionen hat man Handlungsbedarf ausgemacht, berichtet ‚Sky‘. Demzufolge hält der BVB auf der Innen- und Außenverteidigerposition, auf den Flügeln sowie auf der Zehn nach Verstärkungen Ausschau. Laut dem Bezahlsender will Dortmund aber erst im Sommer auf besagten Posten aktiv werden.

Außenverteidiger angezählt

Insbesondere mit der Besetzung auf beiden Defensiv-Seiten seien die Bosse unzufrieden. Julian Ryerson (28) und Daniel Svensson (23) erfüllen zwar die sportlichen Erwartungen, bringen allerdings keine Top-Qualität mit, heißt es. Yan Couto (23) kann diese mitbringen, muss aber noch an Konstanz dazugewinnen. Zuletzt zeigte seine Formkurve steil nach oben.

Dazu passt, dass der BVB Ryerson wohl bei einem passenden Angebot ziehen lassen würde. Der FC Barcelona bekundet Interesse am Norweger und hat bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen. Auch Ramy Bensebaini (30), der in der laufenden Saison zwar eher als linker Innenverteidiger zum Einsatz kommt, aber auch außen spielen kann, könnte den Verein verlassen.