The Best-Award: FIFA zeichnet Dembélé aus

von Dominik Schneider - Quelle: FIFA
Nach dem Ballon d’Or geht auch der zweite große Einzelpreis im Weltfußball an Ousmane Dembélé. Die FIFA hat den Flügelstürmer von Paris St. Germain bei einer Preisverleihung in Doha am Dienstagabend als besten Spieler des zurückliegenden Jahres ausgezeichnet.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆
Außerdem wurde die beste Elf Europas gekürt. Einen Spieler aus der Bundesliga sucht man allerdings vergeblich. Die Topelf besteht aus Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Achraf Hakimi und William Pacho (beide Paris St. Germain), Virgil Van Djk (FC Liverpool), Nuno Mendes (Paris St. Germain), Cole Palmer (FC Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paris. St Germain), Pedri und Lamine Yamal (beide FC Barcelona) sowie Ousmane Dembélé (Paris St. Germain).

