Fragezeichen um drei Bundesliga-Trainer

Niko Kovac (Borussia Dortmund)

Nur eine Niederlage in der Liga und Tabellenplatz zwei: Auf den ersten Blick scheint bei Borussia Dortmund alles in Ordnung. Doch bei genauerer Betrachtung lässt die spielerische Entwicklung zu Wünschen übrig, manch ein Unentschieden der vergangenen Wochen brachte zudem die Mentalitätsfrage zurück.

Niko Kovac muss einen großen Kader mit vielen ambitionierten Spielern managen. Zuletzt wurde Opposition immer klarer: Nico Schlotterbeck schoss öffentlich gegen Teamkollegen und soll mit Kovacs Spielidee nicht zufrieden sein. Stars wie Serhou Guirassy und Karim Adeyemi zickten bei Auswechslungen rum. Kriegt Kovac diese Probleme im neuen Jahr nicht schnell in den Griff, könnte es schon nach wenigen Misserfolgen ungemütlich werden.

Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt)

Die Eintracht-Saison ist ein Auf und Ab. Insbesondere die Abwehr macht Sorgen. Die gestiegenen Ambitionen bestimmen die Erwartungshaltung im Umfeld. Sportvorstand Markus Krösche unterstreicht zwar, dass 25 Punkte in der Liga in Ordnung seien, doch schaut er sich nach FT-Infos bereits nach möglichen Nachfolgern für Toppmöller um.

Am Samstag berichtete FT exklusiv, dass schon ein Gespräch mit Ex-BVB-Coach Edin Terzic stattfand. Nach dem 1:1 beim Hamburger SV bleibt Toppmöller zwar erstmal im Amt, doch gilt wie bei Kovac: Einen kapitalen Fehlstart ins neue Jahr sollte sich der 45-Jährige besser nicht leisten.

Manuel Baum (FC Augsburg)

Drei Spiele, vier Punkte – so die Bilanz des Augsburger Interimstrainers. Eigentlich war fest besprochen, dass Baum zur Winterpause wieder auf seine Position als Direktor Entwicklung zurückkehrt. Doch eine Hintertür ließ sich Benjamin Weber gestern offen: „Wir schließen nichts aus.“

Klar ist: Augsburg muss in den kommenden Tagen eine Trainerentscheidung treffen. Geht es weiter mit Baum, der das Team nach wilden Wochen unter Sandro Wagner stabilisiert hat – oder kommt jemand externes, um die Fuggerstädter in der Liga zu halten?