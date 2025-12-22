35 Millionen: Zirkzee-Deal vor Abschluss

Die AS Rom steht womöglich kurz vor der Verpflichtung von Joshua Zirkzee (24). Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, bereitet Sportdirektor Frederic Massara ein Angebot an Manchester United vor. Geplant sei eine Leihgebühr in Höhe von fünf Millionen Euro mit einer Kaufpflicht über 30 Millionen Euro, die im Falle einer Champions League-Qualifikation der Giallorossi greifen würde. Die Verhandlungen sollen noch vor Weihnachten forciert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zirkzee wechselte im Sommer 2024 für eine Ablöse von 42,5 Millionen Euro vom FC Bologna zu den Red Devils. Im Old Trafford hat der Niederländer unter Trainer Ruben Amorim jedoch einen schweren Stand und kommt in der laufenden Saison lediglich auf wettbewerbsübergreifend 372 Spielminuten. Neben der AS Rom sollen auch der FC Everton, West Ham United, die PSV Eindhoven und Juventus Turin Interesse am Stürmer hinterlegt haben.