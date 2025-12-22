Ankunft heute: Die Details zum Füllkrug-Deal

Niclas Füllkrug wird seinen im Winter angestrebten Tapetenwechsel offenbar zeitnah vollziehen können. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat West Ham United mit dem AC Mailand eine Einigung über ein halbjähriges Leih-Geschäft erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demzufolge übernimmt Milan das volle Gehalt des 32-jährigen Stürmers, eine zusätzliche Gebühr wird nicht fällig. Zudem wurde für den kommenden Sommer eine Kaufoption vereinbart, bei der noch über letzte Details verhandelt wird.

Ist Milan eine gute Wahl für Füllkrug? Ja, er kann sich auf Top-Niveau beweisen Nein, er hatte bessere Optionen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Füllkrug selbst war sich mit den Rossoneri bereits seit mehreren Tagen einig, nun hat auch sein aktueller Arbeitgeber grünes Licht gegeben. Bei den Hammers wurde er seit seiner Ankunft im vergangenen Jahr auch aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme nicht glücklich. In der Modemetropole möchte der DFB-Stürmer seine Leistungen wieder verbessern, um noch auf den WM-Zug aufzuspringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (15:17 Uhr): Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio wird Füllkrug noch am heutigen Montagabend zur Finalisierung der Leihe in Mailand erwartet.