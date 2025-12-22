Menü Suche
Ankunft heute: Die Details zum Füllkrug-Deal

Niclas Füllkrug beendet das missglückte Abenteuer in der Premier League offenbar vorerst. Mit dem AC Mailand wurde eine vollständige Einigung erzielt.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Niclas Füllkrug wird von den Beinen geholt @Maxppp

Niclas Füllkrug wird seinen im Winter angestrebten Tapetenwechsel offenbar zeitnah vollziehen können. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat West Ham United mit dem AC Mailand eine Einigung über ein halbjähriges Leih-Geschäft erzielt.

Demzufolge übernimmt Milan das volle Gehalt des 32-jährigen Stürmers, eine zusätzliche Gebühr wird nicht fällig. Zudem wurde für den kommenden Sommer eine Kaufoption vereinbart, bei der noch über letzte Details verhandelt wird.

Ist Milan eine gute Wahl für Füllkrug?
Bild wird erstellt

Füllkrug selbst war sich mit den Rossoneri bereits seit mehreren Tagen einig, nun hat auch sein aktueller Arbeitgeber grünes Licht gegeben. Bei den Hammers wurde er seit seiner Ankunft im vergangenen Jahr auch aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme nicht glücklich. In der Modemetropole möchte der DFB-Stürmer seine Leistungen wieder verbessern, um noch auf den WM-Zug aufzuspringen.

Update (15:17 Uhr): Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio wird Füllkrug noch am heutigen Montagabend zur Finalisierung der Leihe in Mailand erwartet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
