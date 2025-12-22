Menü Suche
Höhe der Füllkrug-Kaufoption bekannt

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Niclas Füllkrug lächelt @Maxppp

Die Höhe der Kaufoption bei der bevorstehenden Leihe von Niclas Füllkrug ist durchgesickert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kann der AC Mailand den Stürmer im Anschluss an das Leihgeschäft für rund zehn Millionen Euro von West Ham United loseisen. Die Summe kann dem Boulevardblatt zufolge leicht variieren.

Zwischen allen Parteien wurde eine vollständige Einigung erzielt. Die Rossoneri übernehmen das volle Gehalt des 32-Jährigen, müssen aber keine Leihgebühr zahlen. Noch am heutigen Abend wird Füllkrug in Mailand erwartet.

Premier League
Serie A
West Ham
Mailand
Niclas Füllkrug

Weitere Infos

