Füllkrug-Ersatz gefunden?

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
Jörgen Strand Larsen will sich durchsetzen @Maxppp

West Ham United bekundet Interesse an Jörgen Strand Larsen. Laut ‚The Athletic‘ denken die Hammers über einen festen Transfer im Winter nach. Bei Ligarivale Wolverhampton Wanderers steht der 25-jährige Angreifer noch bis 2030 unter Vertrag.

West Ham befindet sich auf der Suche nach einem Ersatz für Niclas Füllkrug (32), der vor einer Leihe zum AC Mailand steht. Strand Larsen könnte die Lücke füllen. Der Norweger wurde erst im Sommer nach einjähriger Leihe für 27 Millionen Euro von den Wolves verpflichtet, enttäuscht in der laufenden Spielzeit aber genauso wie der Rest des Teams.

