2. Bundesliga

Hertha-Reservist vor dem Absprung

von Leon Morsbach - Quelle: Bild
Bilal Hussein im Hertha-Training @Maxppp

Bilal Hussein wird Hertha BSC zeitnah verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht ein Transfer zum schwedischen Erstligisten Degerfors IF kurz bevor. Der 25-Jährige spielt in den Planungen von Trainer Stefan Leitl keine Rolle. Die Verantwortlichen des Hauptstadtklubs würden den Mittelfeldspieler daher ablösefrei gehen lassen, um Platz auf der Gehaltsliste zu schaffen.

Hussein war im Sommer 2023 für eine Ablöse von rund 350.000 Euro von AIK zu der Alten Dame gewechselt. Seitdem kam der schwedische Ex-Nationalspieler auf gerade einmal sieben Spiele für die Profis der Berliner und kickt seitdem ausschließlich in der U23 des Vereins. Neben Hussein hat auch Julian Eitschberger (21) seinen Wechselwunsch geäußert.

2. Bundesliga
Allsvenskan
Hertha
Degerfors
Hertha II
Bilal Hussein
Julian Eitschberger

